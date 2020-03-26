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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس المتوقعة في الإمارات اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
يتوقع ان تشهد دولة الامارات يوم الخميس طقس غائم حيث تغطي سماء الدول غيوم من النوع العالي و المتوسط قد تعمل على هطول زخات خفيفة و متفرقة من المطر في بعض المناطق.
وترتفع درجات الحرارة قليلا مقارنة بالحرارة المسجلة يوم الاربعاء لكن تبقى اقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام
حالة من عدم الاستقرار الجوي بداية الاسبوع
لا تزال النماذج العددية ترسم حالة من عدم استقرار جوي على الدولة اعتبارا من يوم السبت و تستمر حتى يوم الاثنين، حيث ستتعرض الدولة لحالة ماطرة شاملة وتهطل زخات الامطار الرعدية في عموم المناطق وتشمل العاصمة ابو ظبي و مدينة دبي ، كما تترافق ايضا بنشاط في سرعة الرياح المثيرة للاتربة و الغبار
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