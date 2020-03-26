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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر اليوم الخميس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر اليوم الخميس

متابعات_الخليج 365

تشهد القاهرة الكبري اليوم الخميس، طقسا معتدلا نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحياناً مثيرة للرمال والأتربة.

 

أمطار خفيفة على القاهرة والوجه البحري

 

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن طقس الوجه البحري معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة.

 

 

 

رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء

 

وتابعت أن الطقس علي السواحل الشمالية الغربية، لطيف نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة ورياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

 

وتابعت أن طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة، والرياح معتدلة، فيما يكون طقس جنوب سيناء والبحر الأحمر معتدل نهارًا بارد ليلاً، وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة.

 

 

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مائل للحرارة علي شمال الصعيد شديد الحرارة في الجنوب

 

أما طقس شمال الصعيد مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحياناً مثيرة للرمال والأتربة، وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.

 

 

 

حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدل

 

وعن حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدل وارتفاع الموج لكلا منهما يتراوح بين 1.5 إلي 2 متر الرياح جنوبية شرقية علي البحر الأحمر، بينما جنوبية شرقية إلي شمالية شرقية علي المتوسط.

 

 

 

القاهرة تسجل 15 درجة صغري

 

أما درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على القاهرة الصغرى 15 والعظمي 26، والإسكندرية الصغرى 15 والعظمي 23، وشرم الشيخ الصغري 18 والعظمي 25 والغردقة الصغري 18 والعظمي 26.

 

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