صحيفة: الجميع في الإمارات يعمل على قلب واحد لمواجهة وباء "كورونا المستجد"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020

أبوظبي - الخليج 365

أكدت صحيفة خليجية، أن المجتمع وكل ما يتعلق به أمانة الجميع ومسؤولية كل فرد فيه، وأي تجاهل للتعليمات الواردة من الجهات الرسمية المختصة يمكن أن يكون تهديداً لأمن وسلامة المجتمع برمته، خاصة أن تلك التعليمات لا تستهدف فرداً أو مجموعة، بل تهدف لحماية الأمن الصحي لكل من يقيم على أرض دولة الإمارات المباركة.

وشددت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الخميس تابعها "الخليج 365" على أن الجميع مسؤول وعليه واجب يؤديه بكل إخلاص وشفافية ووضوح، وبالتالي فإن كل مقصر أو متهاون في التجاوب الواجب مع التعليمات سيكون في مواجهة العدالة التي ستقول كلمتها باسم المجتمع ولصالحه.. وذات الأمر حول أهمية التزام البقاء بالبيت وعدم الخروج إلا للضرورات القصوى وذلك بهدف ضمان السلامة وتجنب أي تجمعات يمكن أن تسبب انتقال عدوى فيروس "كورونا" من شخص مصاب.. جميعها أمور يجب أن يتم الالتزام بها بكل دقة لأن حق المجتمع ككل يكمن فيها وليس خياراً لفرد أو عدد معين.

وقالت إن الجميع في دولة الإمارات يعمل على قلب واحد وبمنتهى التعاون والتنسيق على أعلى المستويات لمواجهة وباء "كورونا المستجد" المتفشي حول العالم، ومنع تفشيه، والتعامل مع الظرف الراهن يتم بمنتهى الشفافية والتعليمات تصل الجميع والتوجيهات لا تتوقف، وبالتالي فإن أي فرد في المجتمع بقدر ما يمكن أن يكون ضمن حصن المواجهة مع "كوفيد 19".. قد يكون بعدم التزامه سبباً لمشكلات وإصابات الجميع في غنى عنها، ومن هذه الأمور المؤسفة أن مصاباً عائداً من الخارج لم يلتزم بالحجر الصحي المنزلي كما يجب مما تسبب بإصابة 17 آخرين.. فمثل هذه اللامبالاة والاستخفاف بدقة وحساسية الظرف الصعب سيتم ردعها دون هوادة.

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وأوضحت أن دولة الإمارات تتميز بأنها تعلي العدالة وقوة القانون فوق كل اعتبار، وهو ما أكسبها احتراماً وتقديراً يلمسه كل من يعي أحد أسباب كونها وجهة عالمية أولى للجميع سواء بقصد العمل أو السياحة أو الإقامة، واليوم مع خطورة الظرف العالمي وحساسية المرحلة التي تمر بها جميع الدول، فإن الحرب اليوم على الفيروس وما يشكله من تحد للإنسان والتنمية والاقتصاد وكل شيء، حيث يتم استخدام الجيوش والقوانين والذكاء الاصطناعي وكل شيء في هذه المواجهة التي يشهدها الكوكب الأخضر برمته، ومن هنا أتى تضمينه بقانون "الأمراض السارية" في الدولة لمنع أي تهاون في التعامل مع كل إهمال أو تقاعس عن التبليغ.

وأشارت إلى أن الإمارات برهنت على احترافية مطلقة في التعامل لأسباب كثيرة، منها نظرتها البعيدة واستشرافها للتحدي وعدم الانتظار لتبدأ خطوات مبكرة في اتخاذ إجراءات احترازية واستباقية لحماية الأمن الصحي، بل كانت داعمة لجميع الجهود الدولية التي تستهدف محاربة تفشي الوباء المصنف من قبل منظمة الصحة العالمية جائحة وبائية، وكانت هذه الجهود المباركة كفيلة حتى اليوم بتحقيق جميع الأهداف عبر تسخير قوة الدولة ومواردها وإمكاناتها، و بعد أن تم تصنيف الفيروس ضمن قانون الأمراض السارية فيسري عليه القانون المختص بهدف حماية الصحة العامة ودعم جهود الدولة لتكون العملية الشاملة والاستراتيجية المتبعة قوية وتحافظ على زخمها وتضمن تحصين المجتمع بأمنه وسلامته، وبالتالي فمعاقبة كل من يمتنع عن التبليغ عن أي حالة مشتبه بها بالحبس والغرامة أو بكلا العقوبتين، أو من لا يلتزم بالإجراءات الواجبة خلال الحجر، أو لكل مصاب يقوم بسلوك متعمد يمكن أن ينقل العدوى لآخرين.

وأكدت "الوطن" في ختام افتتاحيتها أن العدالة واضحة ومستحقة والردع لكل من يمكن أن يسبب ضرراً لمجتمعنا أو يقلل من أهمية الواجبات أمر قانوني سيطبق دون أي تهاون مع كل مخالف أو مستهتر .. وسيكون الالتزام بالتعليمات والحرص على صحة الآخر هو النموذج الذي يعكس القيم والأخلاق وما يتصف به مجتمعنا.