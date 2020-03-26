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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمم المتحدة تعلن إطلاق خطة للاستجابة العالمية بملياري دولار لمكافحة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، إطلاق خطة للاستجابة العالمية بملياري دولار لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وحثت حكومات الدول على الالتزام بتقديم الدعم الكامل لها والاستمرار في تمويل نداءات الاستجابة الإنسانية القائمة.
وحذرت المنظمة الدولية من أن التخلي عن مساعدة البلدان الضعيفة يمكن أن يعرض الملايين من الأشخاص للخطر، وقد يتسبب في جعل الفيروس القاتل حرا في الدوران حول العالم.
ودعت المنظمة إلى اتخاذ نهج عالمي وليس مكافحة الوباء من خلال الدول منفردة، منوهة بأن وكالاتها واتحاد المنظمات غير الحكومية سيلعبون دورا مباشرا في تنفيذ خطة الاستجابة تلك، مشيرة إلى أنها ستنفذ عبر أمريكا الجنوبية وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، محذرة من أن عدم مساعدة أفقر البلدان على حماية انفسها سيؤدي إلى فشل الدول الأخرى في حماية شعوبها.
وأوضحت الأمم المتحدة أن التمويل سيتم استخدامه في مد الدول بالمعدات المختبرية الأساسية لفحص الفيروس والإمدادات الطبية وتركيب محطات غسيل اليدين في المخيمات والمستوطنات، إضافة إلى إطلاق حملة إعلامية عامة حول كيفية الحماية وإنشاء جسور جوية وووسائل اتصال في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية لنقل العاملين في المجال الإنساني، وكذلك الإمدادات.
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