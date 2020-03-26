لليوم الرابع.. تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا لليوم الرابع على التوالي، وفقا للنشرة اليومية لوكالة الحماية المدنية.



وسجلت إيطاليا, الأربعاء, 3491 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 57521 حالة.

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أما الثلاثاء، فكانت قد سجلت 3612 إصابة، مقابل 3780 يوم الإثنين، و3957 إصابة يوم الأحد و4821 إصابة يوم السبت.

كما سجلت 683 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 7503، بينما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات، وبينها الوفيات وحالات الشفاء، إلى 74386، بنسبة زيادة يومية تبلغ 7,5%.

وارتفعت حالات الشفاء بنحو 12 بالمئة إلى 9362 حالة، بينما ارتفع عدد مرضى الرعاية المركزة إلى 2,7% ليصبح 3489 حالة.