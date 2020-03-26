الرئيس الموريتاني يعلن رصد 70 مليون دولار لمواجهة تبعات انتشار كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الأربعاء، رصد 70 مليون دولار لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا ‎الجديد في بلاده.



ووفقا للعين، قال الغزواني، خلال خطاب للشعب، إنه تم رصد نحو 25 مليار أوقية موريتانية (70 مليون دولار) لمواجهة تبعات الجائحة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلد.

وأشار إلى أن هدف حزمة الإجراءات، مقاومة التأثيرات المحتملة، وما قد يحدث من اضطراب في السوق الوطنية نتيجة ارتباك حركة التجارة العالمية، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء.

واعتبر الغزواني أن دور الصندوق يمثل تعبئة كافة الموارد المتاحة وتوجيهها نحو الأنشطة المتعلقة بالوضع القائم وتأثيراته على الطبقات الهشة وذوي الدخل المحدود.

وأكد أن الصندوق سيكون مفتوحا أمام كل من يرغب في المساهمة من فاعلين اقتصاديين وطنيين وشركاء دوليين.

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وتضمن حزمة الإجراءات والإعفاءات التي أعلن عنها الرئيس الموريتاني كذلك، تخصيص 5 مليارات أوقية لدعم 30 ألف أسرة من الأسر المعالة من طرف النساء والعجزة وذوي الإعاقة أغلبها في نواكشوط بإعانة مالية شهرية طيلة ثلاثة أشهر.

وتحمل الدولة لكافة الضرائب والرسوم الجمركية على القمح والزيوت والحليب المجفف والخضروات والفواكه طيلة ما تبقى من السنة وهو ما سيساهم في تخفيض هذه المواد الأساسية.

ثم تحمل الدولة لفواتير الماء والكهرباء عن الأسر الفقيرة لمدة شهرين، وتكاليف المياه عن جميع القرى طيلة بقية السنة.

والسبت الماضي، أعلنت موريتانيا رسميا، إغلاق حدودها مع السنغال، بموجب اتفاق بين البلدين، لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت وزارة الداخلية الموريتانية إن "هذا الإجراء يدخل في إطار الإجراءات الاحترازية ضد تفشي وباء كورونا".

وسبق ذلك أن أعلنت موريتانيا إغلاق جميع حدودها البرية في إطار التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أغلقت موريتانيا حدودها البرية مع كل من المغرب والجزائر في إطار نفس التدابير الاحترازية لمواجهة عدوى الوباء.