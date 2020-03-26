الحكومة الفلسطينية تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت الحكومة الفلسطينية، الخميس، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا الجديد في قرية بدو شمال غربي القدس و7 إصابات في قطاع غزة، وفقا للعين.



ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات منذ ظهور الوباء في فلسطين إلى 73 إصابة، تعافى منهم 17 مصابا في مدينة بيت لحم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إن الإصابتين الجديدتين هما لابن الفقيدة، التي تم الإعلان عن وفاتها الأربعاء، لإصابتها بفيروس كورونا، أحدهما يعمل في إسرائيل وعمره 37 عاما، وعمه البالغ من العمر 57 عاما.

ولفت إلى أنه "تجري الطواقم الطبية مسحا لعدد من أفراد العائلة في البلدة، وهم 5 أشقاء يعملون في إسرائيل يعتقد بإصابتهم بالفيروس".

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وأضاف: "أما الإصابات في قطاع غزة فهي لمخالطين كانوا يشرفون على اثنين من المصابين داخل الحجر الصحي وتم إبقاؤهم في الحجر".

وكانت جرت مساء الأربعاء في قرية بدو مراسم تشييع عن بعد للفقيدة الراحلة، شارك فيها عدد محدود من أفراد عائلتها، وسط تدابير وقائية مشددة، حيث جرت عملية تكفينها ومواراتها الثرى وفق الأصول الطبية، وحسب التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد أشتية نعى الفقيدة بحزن شديد، ودعا إلى "رعاية كبار السن والمرضى في مجتمعنا وحمايتهم بالوعي والالتزام بالإجراءات الوقائية وإجراءات الحجر المنزلي".

بدوره، أعلن محافظ القدس عدنان غيث "إغلاق قرية بدو ومنع الدخول إليها أو الخروج منها حتى الانتهاء من عملية حصر المخالطين".

ودعا إلى "التزام كل الفلسطينيين في قرية بدو بيوتهم وعدم مغادرتها إلا للأسباب الطبية الطارئة".