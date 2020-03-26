الصين تسجل 6 حالات وفاة إضافية بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

سجلت الصين 6 حالات وفاة إضافية بفيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3287 حالة.



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ونقلت وكالة بلومبرج عن السلطات الصحية الصينية، صباح الخميس، أنه تم أيضا تسجيل 67 إصابة بالفيروس، جميعها لوافدين، لتبلغ حصيلة الإصابات 81285 شخصا.

كما ارتفع عدد المتعافين من الفيروس وخرجوا من المستشفيات إلى 74051 شخصا، بعد تعافي 401.

وأكدت السلطات الصينية أنه لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا في مقاطعة هوبي مركز انتشار الوباء الفيروسي.