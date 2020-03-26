شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الليبي يسيطر على معسكرات للمليشيات قرب حدود تونس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

سيطرت قوات الجيش الوطني الليبي، الأربعاء، على معسكرات تابعة للمليشيات الإرهابية قرب الحدود مع تونس.



وأعلنت كتيبة طارق بن زياد المقاتلة إحدى أشهر كتائب الجيش الليبي، أن وحداتها العسكرية اقتحمت معسكر طريق رقدالين التابع لمليشيات المدعو أسامة جويلي وبسطت كامل سيطرتها عليه.

من ناحية أخرى، قال مصدر عسكري ليبي وفقا لـ"العين الإخبارية" إنه تمت السيطرة معسكر العسة التابع لحرس الحدود الليبي الوحيد بجوار الحدود التونسية الذي كان يسيطر عليه الإرهابي أسامة الجويلي.

ووصلت قوات الجيش الوطني الليبي إلى داخل مدينة رقدالين أقصى الحدود الغربية مع تونس.

وقالت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي إن القوات تمكنت من مطاردة المليشيات الإرهابية التي حاولت الهجوم على قاعدة الوطية الجوية، وتقدمت حتى دخلت إلى مدينة رقدالين وسط ترحيب من الأهالي.

وأعلنت أيضا غرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي في بيان، أن أهالي مدن الجميل والرقدالين والعسّة ينتفضون على المليشيات ويقومون بطردهم ويرحبون بدخول القوات المسلحة لمناطقهم.

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وقال قائد منطقة الزاوية العسكرية بالجيش الليبي اللواء نور الدين الهمالي، إنه تم التصدي لهجوم المليشيات الوسع المدعوم بالمرتزقة والإرهابيين على قاعدة الوطية الجوية.

وأضاف الهمالي وفقا لـ"العين الاخبارية" أنه تم دحر مليشيات المرتزقة ومطاردتهم إلى قرب الحدود التونسية، حيث تمت السيطرة على جميع معسكراتهم وتمركزاتهم في هذا المنطقة وصولا إلى رقدالين والعسة.

وفي ذات السياق، قال غيت سباق رئيس جهاز المتابعة والرصد بالجيش الليبي، إن مليشيات الوفاق شنت هجوما غادرا على كافة المحاور، بالتزامن مع تحركها تجاه قاعدة الوطية الجوية شمال غرب الجبل الغربي.

وأضاف سباق في تصريحات وفقا لـ"العين الإخبارية" أن المليشيات خسرت إثنين من أبرز قادتها في معارك الأربعاء، أحدهم يدعى عبدالسلام غنية من منطقة الساعدية، والأخر على أحسين، شارك فالهجوم على القاعدة العسكرية.

وأكد أن المليشيات الارهابية خسرت كل مواقعها و مراصدها فالمنطقة الغربية الممتدة من صبراته حتى زوارة غربي العاصمة طرابلس، من ضمنها معسكر الجميل الذي كان تحت سيطرة الجويلي في وقت سابق.

وأشار سباق إلى أن الجيش الليبي تمكنت من أسر ما يقارب 20 عنصرا تابع للمليشيات على كافة الجبهات، بينهم خمسة من المرتزقة السورييين و ٤ أسرى بالقرب من قاعدة الوطية.

وتصدى الجيش الليبي، الأربعاء، لهجوم شنته مليشيات الوفاق على قاعدة الوطية الجوية الواقعة غربي العاصمة طرابلس، في خرق منها للهدنة المعلنة لمواجهة كورونا.