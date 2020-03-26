الجيش الليبي يلقي القبض على مرتزقة سوريين بمحاور طرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

ألقى الجيش الوطني الليبي القبض على عدد من المرتزقة السوريين القادمين عبر تركيا، في هجوم فاشل بمحاور جنوب العاصمة طرابلس.



وكشف المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، عن ضبط مرتزقة أردوغان السوريين وقتل وجرح آخرين منهم، في هجوم فاشل تصدى له الجيش الليبي بمحور طريق المطار، بالإضافة إلى خسائر فادحة في المعدات والآليات.

من جانبها، كشفت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي في بيان عسكري، أنه تم التصدي لأكبر هجوم للمليشيات المدعومة من تركيا في محور عين زارة ومحور الساعدية ومحور النقلية ومحور صلاح الدين ومحور الرملة وقاعدة الوطية العسكرية.

وتابعت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الهجوم الفاشل انتهى بالقضاء على عدد كبير منهم في محور عين زارة.

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وأكدت أنه تمت السيطرة على مواقع جديدة ما بعد مثلث الكهرباء والفطرة وطريق لبيار، وضبط عدد من الآليات وحرق مدرعتين تركيتين وسحب 4 جثث من المليشيات والسيطرة على مراصد جديدة تم إنشاؤها أمس الثلاثاء.

وفي محور النقلية استطاعت قوات الجيش الليبي السيطرة والتقدم على مواقع جديدة وأسر مرتزقين سوريين اثنين حاولا التقدم على مواقع الجيش، أما في محور الساعدية فتم القضاء على عدد كبير من المليشيات وضبط آليتين للمليشيات.

وفي محور الرملة، اقتحمت القوات المسلحة الليبية –عقب صد هجوم المليشيات الفاشل- مواقع المليشيات وسيطرت على مراصدهم وأسلحتهم وضبطت 3 آليات و5 أسرى.

وتصدى الجيش الليبي أيضا، الأربعاء، لهجوم شنته مليشيات الوفاق على قاعدة الوطية الجوية الواقعة غربي العاصمة طرابلس، في خرق منها للهدنة المعلنة لمواجهة كورونا.

ووصلت قوات الجيش الوطني الليبي إلى داخل مدينة رقدالين أقصى الحدود الغربية مع تونس بعد مطاردة المليشيات الإرهابية التي حاولت الهجوم على القاعدة.