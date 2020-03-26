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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد قتل 51 بالمسجد.. كورونا كتبت له التوبة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد قتل 51 بالمسجد.. كورونا كتبت له التوبة
الخميس 26 مارس 2020
متابعات الخليج 365
في تغيير مفاجئ لموقفه ومعتقداته المتطرفة، أقر الإرهابي برنتون تارانت، الذي ارتكب مجزرة المسجدين بمدينة كرايست تشيرش، والتي راح ضحيّتها 51 شخصاً بأطلاق النار على المصلين، بذنبه في قتلهم وبكل التهم الموجهة اليه.
وقالت الشرطة النيوزيلندية، إن المتهم أقر بذنبه في بـ51 تهمة بالقتل، وبـ40 تهمة بالشروع بالقتل وبتهمة ارتكاب عمل إرهابي تمّ عبر اتصال بالفيديو من سجن أوكلاند"، وذلك بعد تفشي كورونا.
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