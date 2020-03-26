عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد قتل 51 بالمسجد.. كورونا كتبت له التوبة

الخميس 26 مارس 2020

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في تغيير مفاجئ لموقفه ومعتقداته المتطرفة، أقر الإرهابي برنتون تارانت، الذي ارتكب مجزرة المسجدين بمدينة كرايست تشيرش، والتي راح ضحيّتها 51 شخصاً بأطلاق النار على المصلين، بذنبه في قتلهم وبكل التهم الموجهة اليه.

وقالت الشرطة النيوزيلندية، إن المتهم أقر بذنبه في بـ51 تهمة بالقتل، وبـ40 تهمة بالشروع بالقتل وبتهمة ارتكاب عمل إرهابي تمّ عبر اتصال بالفيديو من سجن أوكلاند"، وذلك بعد تفشي كورونا.