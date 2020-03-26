عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. إنفجار صاروخ بالقرب من السفارة الأمريكية

الخميس 26 مارس 2020

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سقط منذ قليل صاروخ كاتيوشا، بالقرب من السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد، وتسبب في انفجارات عنيفة هزت المنطقة بالكامل.

وذلك حسبما ذكرت "العربية.نت" في نبأ عاجل أوردته منذ قليل، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.