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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. إنفجار صاروخ بالقرب من السفارة الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. إنفجار صاروخ بالقرب من السفارة الأمريكية
الخميس 26 مارس 2020
متابعات الخليج 365
سقط منذ قليل صاروخ كاتيوشا، بالقرب من السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد، وتسبب في انفجارات عنيفة هزت المنطقة بالكامل.
وذلك حسبما ذكرت "العربية.نت" في نبأ عاجل أوردته منذ قليل، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.
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