البنتاغون يعلن إصابة أحد الجنود في مقره بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية​ إصابة أحد جنود مشاة ​البحرية الأميركية​ في الوزارة ب​فيروس كورونا​ المستجد، في 24 اذار الجاري.

وقال مسؤول في ​البنتاغون​، إن آخر مرة تواجد فيها الضابط المصاب في البنتاغون كانت في 13 اذار، لافتا إلى أنه يخضع لعزل ذاتي منذ 15 اذار.

وأوضح المسؤول أن الضابط يعمل في مكتب التخطيط والسياسات والعمليات في مقر مشاة البحرية، وهو أول عسكري في البنتاغون أظهر فحصه للفيروس نتيجة إيجابية.

وقالت قوات المارينز في بيان، إن الضابط تأكدت إصابته في 24 اذار، مشيرة إلى أنه عزل نفسه في منزله عندما بدأت تظهر على زوجته أعراض المرض.

من ناحية أخرى، أكد مسؤول آخر في البنتاغون، أن موظفا يعمل في مركز ​القيادة​ العسكرية الوطنية التابع لوزارة الدفاع الأمبركية، ينتظر أيضا نتائج الاختبارات.