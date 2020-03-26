أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح "شفاء 6 حالات جديدة من المصابين بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19)، هم 3 مواطنين و3 مواطنات، ليرتفع بذلك عدد الحالات الّتي تعافت وتماثلت للشفاء في الكويت إلى 49 حالة".
وأوضح في حديث صحافي، أنّ "التحاليل والفحوص المخبريّة والإشعاعيّة أثبتت شفاء هذه الحالات الست من الفيروس"، لافتًا إلى أنّه "سيتمّ نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصّص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين".
وكان قد تمّ تأكيد إصابة أربع حالات جديدة بفيروس "كورونا" يوم أمس في الكويت، ليصبح إجمالي الإصابات 195 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الكويتية: شفاء 6 حالات جديدة من كورونا وارتفاع إجمالي المتعافين إلى 49 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.