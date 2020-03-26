الصحة الكويتية: شفاء 6 حالات جديدة من كورونا وارتفاع إجمالي المتعافين إلى 49

أعلن وزير الصحة ​الكويت​ي الشيخ باسل الصباح "شفاء 6 حالات جديدة من المصابين بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​)، هم 3 مواطنين و3 مواطنات، ليرتفع بذلك عدد الحالات الّتي تعافت وتماثلت للشفاء في الكويت إلى 49 حالة".

وأوضح في حديث صحافي، أنّ "التحاليل والفحوص المخبريّة والإشعاعيّة أثبتت شفاء هذه الحالات الست من الفيروس"، لافتًا إلى أنّه "سيتمّ نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصّص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين".

وكان قد تمّ تأكيد إصابة أربع حالات جديدة بفيروس "كورونا" يوم أمس في الكويت، ليصبح إجمالي الإصابات 195 حالة.