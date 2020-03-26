سلطات كندا تلزم المسافرين العائدين إلى البلاد بعزل أنفسهم ذاتيا مدة 14 يوما

لفتت وزيرة الصحة الكندية باتي هايدو، إلى "أنّنا كنّا قد طلبنا في وقت سابق هذا الشهر، من جميع المسافرين أن يعزلوا أنفسهم ذاتيًّا عند عودتهم إلى كندا"، مشدّدةً على "أنّنا اليوم نجعل العزل الذاتي إلزاميًّا بموجب قانون الحجر الصحي، وذلك لحماية فئاتنا الأكثر ضعفًا بشكل أفضل".

بدورها، ركّزت نائبة رئيس الحكومة ​كريستيا فريلاند​ خلال مؤتمر صحافي، على أنّ "العزل الذاتي ملزم قانونًا في جميع أنحاء البلاد".

وهذا الإجراء الإلزامي الّذي يندرج بإطار التدابير المّتخذة لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، يأتي بعد توصية حكوميّة سابقة للمسافرين بالعزل الذاتي لم تؤتِ ثمارها عقب ورود تقارير حول إهمال البعض لهذه الإرشادات.

وبموجب ​القانون الفدرالي​ الّذي أصبح أكثر تشدّدًا إثر أزمة فيروس "سارس" عام 2005، سيواجه المخالفون غرامة تصل إلى مليون دولار كندي (700 ألف دولار أميركي) أو عقوبة ​السجن​ لمدة تصل ثلاث سنوات. ويحقّ لوزيرة الصحة أيضًا أن تحدّد مناطق معيّنة للحجر الصحّي.