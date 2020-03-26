الدفاع التركية: القضاء على 8 عناصر من"بي كا كا" شمالي العراق تسببوا بمقتل 2 من جنودنا

أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان، "القضاء على 8 عناصر من منظمة "بي كا كا"، إثر غارات جوية على 4 مواقع لإرهابيّين تسبّبوا بمقتل اثنين من جنودنا في منطقة حفتانين شمالي العراق".
وكانت وزارة الدفاع قد لفتت يوم أمس إلى أنّ "عناصر من المنظمة "بي كا كا" أطلقت قذائف "هاون" في منطقة حفتانين، ما أدّى إلى مقتل جنديَّين تركيَّين وإصابة اثنين آخرين"، مشيرةً إلى أنّ "القوات التركية ردّت على الإرهابيّين، ودمّرت مواقع تابعة لهم، وأوقعت خسائر في صفوفهم". وأكّدت "استمرار العمليّات ضدّ المنظمة الإرهابية".
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