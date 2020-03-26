الدفاع التركية: القضاء على 8 عناصر من"بي كا كا" شمالي العراق تسببوا بمقتل 2 من جنودنا

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ في بيان، "القضاء على 8 عناصر من منظمة "بي كا كا"، إثر غارات جوية على 4 مواقع لإرهابيّين تسبّبوا بمقتل اثنين من جنودنا في منطقة حفتانين شمالي ​العراق​".

وكانت وزارة الدفاع قد لفتت يوم أمس إلى أنّ "عناصر من المنظمة "بي كا كا" أطلقت ​قذائف​ "هاون" في منطقة حفتانين، ما أدّى إلى مقتل جنديَّين تركيَّين وإصابة اثنين آخرين"، مشيرةً إلى أنّ "​القوات التركية​ ردّت على الإرهابيّين، ودمّرت مواقع تابعة لهم، وأوقعت خسائر في صفوفهم". وأكّدت "استمرار العمليّات ضدّ المنظمة الإرهابية".