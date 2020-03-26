تجميد تنقلات موظفي البنتاغون من مدنيين وعسكريين بالخارج لمدة 60 يوما بسبب كورونا

ذكرت ​وزارة الدفاع الأميركية​ (​البنتاغون​) في بيان، أنّ "وزير الدفاع ​مارك إسبر​ أمر بوقف تنقّلات كلّ موظّفي "البنتاغون" الموجودين في الخارج، من مدنيّين وعسكريّين، لمدّة 60 يومًا"، لافتةً إلى أنّ "التجميد يشمل أيضًا أفراد أسر هؤلاء الموظّفين إذا كانوا يعيشون معهم في الخارج".

وأوضحت أنّ "قرار التجميد الّذي سيسري على حوالى 900 ألف عنصر في القوات المسلّحة الأميركية منتشرين في الخارج، سيكون له أثر على عمليّات التدريب والانتشار وإعادة الانتشار وتحرّكات أُخرى للقوات"، مبيّنةً أنّ "من غير المتوقّع أن يكون لهذا القرار تأثير على انسحاب ​القوات الأميركية​ من ​أفغانستان​، الّذي من المفترض أن يكتمل بعد 135 يومًا من توقيع الاتفاق مع "​حركة طالبان​".

ولغاية أمس الأربعاء، أحصت وزارة الدفاع الأميركية 435 إصابة بفيروس "كورونا" (كوفيد-19) في صفوف موظّفيها العسكريّين والمدنيّين وأفراد أسرهم والمتعاقدين معها. وتوفي متعاقد واحد بسبب الفيروس.