مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ خطة بألفي مليار دولار لتحفيز الاقتصاد ويحيلها لمجلس النواب

أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة خطة "تاريخية" بقيمة ألفي مليار دولار لدعم أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة التداعيات الكارثية لجائحة "كوفيد-19" التي حصدت حتى اليوم أرواح أكثر من ألف شخص في الولايات المتحدة.
والخطة المدعومة من الرئيس دونالد ترامب هي ثمرة مفاوضات شاقة بين مجلس الشيوخ والبيت الأبيض ولا تزال بحاجة لإقرارها في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديموقراطيون، في جلسة تصويت مقرّرة الجمعة، قبل أن يحيلها الكونغرس إلى الرئيس لنشرها.
وأصبحت الولايات المتحدة ثالث أكبر دولة في العالم بعد الصين وإيطاليا من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الوباء.
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