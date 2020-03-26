مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ خطة بألفي مليار دولار لتحفيز الاقتصاد ويحيلها لمجلس النواب

أقرّ ​مجلس الشيوخ الأميركي​ بأغلبية ساحقة خطة "تاريخية" بقيمة ألفي مليار ​دولار​ لدعم أكبر ​اقتصاد​ في ​العالم​ في مواجهة التداعيات الكارثية لجائحة "كوفيد-19" التي حصدت حتى اليوم أرواح أكثر من ألف شخص في ​الولايات المتحدة​.

والخطة المدعومة من الرئيس ​دونالد ترامب​ هي ثمرة مفاوضات شاقة بين مجلس الشيوخ و​البيت الأبيض​ ولا تزال بحاجة لإقرارها في ​مجلس النواب​، الذي يسيطر عليه الديموقراطيون، في جلسة تصويت مقرّرة الجمعة، قبل أن يحيلها ​الكونغرس​ إلى الرئيس لنشرها.

وأصبحت الولايات المتحدة ثالث أكبر دولة في العالم بعد الصين وإيطاليا من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الوباء.