إرتفاع إجمالي الإصابات بـ"كورونا" في الأرجنتين إلى 502 بعد تسجيل 117 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة في الأرجنتين في بيان، "تسجيل 117 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، في أكبر قفزة في يوم واحد حتّى الآن، ليصل إجمالي الحالات إلى 502. وأكّدت لأوّل مرّة "رصد حالات عدوى محليّة. وقدد بلغ عدد الوفيات ثماني حالات".
وكانت قد أفادت وزارة الصحة يوم أمس بتسجيل 86 إصابة إضافيّة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية"، لافتةً إلى أنّ "بذلك، يرتفع إجمالي الإصابات إلى 387 حالة".
وتخضع الأرجنتين حاليًّا لحجر صحي إلزامي حتّى 31 آذار الحالي. كما أنّ حدودها مغلقة أيضًا أمام غير المقيمين خلال الفترة نفسها.
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