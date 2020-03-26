إرتفاع حالات الإصابة بكورونا في كوريا الجنوبية إلى 9241 والوفيات إلى 131

ذكرت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة ​الأمراض​ والوقاية منها، أنّ "​كوريا الجنوبية​ سجّلت 104 حالات إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، ليصل إجمالي الحالات إلى 9241 حالة"، لافتةً إلى أنّ "عدد الوفيات من الجائحة في البلاد زاد خمس حالات، ليصل الإجمالي إلى 131".

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