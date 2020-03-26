إصابة أسقف يقيم في مقرّ سكن البابا في الفاتيكان بفيروس كورونا

أفادت وسائل إعلام إيطالية أنّ أسقفاً إيطالياً يقيم في مقرّ سكن ​البابا فرنسيس​ في مدينة ​الفاتيكان​ أصيب ب​فيروس كورونا​ المستجدّ ونقل إلى المستشفى.

وقالت وسائل الإعلام وبينها وكالة "أنسا" وصحيفتا "لا ستامبا" و"إل ميساجيرو" إنّ الأسقف المصاب يعمل في أمانة سرّ دولة الفاتيكان (​حكومة​ الفاتيكان) ويقيم منذ سنوات في "بيت القديسة مارثا"، وهو بيت ضيافة فيه شقّة صغيرة يستخدمها البابا فرنسيس (83 عاماً) لتناول طعامه وعقد اجتماعاته الخاصة.

وأضافت نقلاً عن مصادر غير رسمية أنّه فور ثبوت إصابة الأسقف بالفيروس اتّخذت إجراءات لتطهير المبنى.