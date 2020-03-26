استقرار بأسعار البنزين وانخفاض الديزل 1600 ليرة والغاز 1500 ليرة

استقر اليوم سعر صفيحتي ​البنزين​ 95 أوكتان و98 أوكتان 100 ليرة، وانخفض سعر صفيحة الديزل أويل 1600 ليرة لبنانية، فيما تراجع سعر قارورة ​الغاز​ 1500 ليرة لبنانية. جاء ذلك في قرارات اصدرتها وزير ​الطاقة​ و​المياه​ ​ريمون غجر​، حدد بموجبها الحد الاعلى لاسعار مبيع المشتقات النفطية في الاسواق اللبنانية التي اصبحت على الشكل التالي: – بنزين 98 اوكتان 24000 ليرة لبنانية. Advertisements -بنزين 95 اوكتان 23500 ليرة لبنانية . -ديزل اويل للمركبات 13000 ليرة لبنانية. -قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات 13500 ليرة لبنانية.

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