شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب كويتى يكشف لـ"الخليج 365" طرق مواجهة الدول العربية لتدخلات أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مساعد آل مغنم، الكاتب الكويتى، ضرورة أن يكون هناك تعديل فى ميثاق جامعة الدول العربية، كى تتمكن الدول العربية لمنع أى تدخلات تركية فى الأوطان العربية وكبح جماح تحركات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى كل من سوريا وليبيا.

وقال الكاتب الكويتى لـ"الخليج 365"، إن ميثاق جامعة الدول العربية يحتاج لإعادة تقييم منذ زمن، حيث إن صياغته عقبة لكبح الإرهاب فى الدول العربية والسبب يعود لعلاقات بعض الدول العربية بدول تصدر وتدعم الإرهاب مما يسبب انقسامًا.

وتابع مساعد آل مغنم: لذلك يجب أن يخضع الميثاق لمعايير وأوليات لا يشترط الموافقة بالإجماع لكنه يجب أن يكون ملزمًا للجميع بحيث توضع فيه أيضًا عقوبات على الدول التى لا تود الالتزام فيه، وبالتالى تلتزم كافة الدول العربية بما فيهم أصدقاء تركيا بأى قرارات للجامعة العربية ترفض أى تدخل تركى أو أى تدخلات أجنبى فى القضايا العربية.

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وأشار الكاتب الكويتى، إلى أن ميثاق جامعة الدول العربية بمثابة عقد اتفاق بالنهاية وضع فى بدايات تشكيل الجامعة طبقا للمعطيات دون أن يكون له استراتيجيات مستقبلية.

وفى وقت سابق أكد مساعد آل مغنم، الكاتب الكويتى، أن الخسائر التى تلقاها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى إدلب ومقتل العشرات من جنوده، ستساهم فى تتنامى قوى المعارضة لأردوغان يومًا بعد يوم، حيث إن الأحزاب التركية المعارضة تنسق مع بعضها لتشكيل جبهة مضادة لمواجهة حكم أردوغان، ووجدت الحجة وهى فشل سياسات أردوغان الخارجية وإدخال جنوده فى معارك لا طائل منها سواء فى سوريا أو ليبيا.

وقال الكاتب الكويتى لـ"الخليج 365"، إن المعارضة التركية والأحزاب تسعى لتشكيل قوى معارضة قوية من عدة أحزاب مع تنامى الغضب الشعبى، لافتا إلى أن هناك تغيرًا كبيرًا حتى فى أوساط أنصاره حول سياسات أردوغان الخارجية وفشله الخارجى.