شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "محلية البرلمان": طرح تنفيذ مدرسة ثانوية صناعية فى بولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ونائب دائرة بولاق الدكرور، إنه جرى طرح تنفيذ وإنشاء المدرسة الثانوية الصناعية تخصص مياه شرب وصرف صحى بعدد 15 فصلاً، على أرض محطة ناهيا القديمة بشارع المشتل بمدينة عامر الجديدة بنطاق حى بولاق الدكرور، ليكتمل العمل فى تنفيذ وإنشاء مجمع مدارس جديد لخدمة أبناء بولاق الدكرور.

وأضاف "الحسيني"، لـ"الخليج 365"، أن مجمع المدارس عبارة عن مدرسة رسمى لغات بعدد 28 فصلاً، مدرسة تعليم أساسى بعدد 33 فصلاً، مدرسة ثانوى صناعى تخصص مياه شرب وصرف صحى بعدد 15 فصلاً، لافتًا إلى أن مشروع إنشاء مجمع المدارس تكلفته 47 مليون جنيه، وأن الأرض جرى الحصول عليها مجانا رغم أن ثمنها يتجاوز 260 مليون جنيها، موجهًا الشكر لكل الجهات المعنية.

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وأشار محمد الحسينى، إلى أن إنشاء مجمع المدارس سيؤدى إلى طفرة ونقلة نوعية فى بولاق الدكرور، ويخدم أبناءها، وتابع قائلاً: "تحياتى وتقديرى لكل الجهات المعنية، وتحية خاصة للقيادة السياسية على دعم المناطق الشعبية، وكل الشكر لمجلس الوزراء، وأشكر اللواء يسرى عبد الله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والشكر لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة".

واستطرد نائب بولاق الدكرور: "على الأرض نقترح ونعمل بصدق وأمانة، ونؤكد دائمًا أن العمل والتنفيذ على الأرض هدفنا، مشيرًا إلى أن هذه المدرسة هى ثالث مدرسة ثانوية صناعية تخصص مياه وصرف صحى على مستوى الجمهورية.

وكانت الحكومة قد وافقت على طلب النائب محمد الحسينى، بتخصيص قطعة أرض بمحطة ناهيا والكائنة بشارع المشتل بمدينة عامر الجديدة بنطاق حى بولاق الدكرور ومساحتها 9477 م2، لإقامة مجمع مدارس عبارة (مدرسة تعليم أساسى، مدرسة تجريبى، مدرسة ثانوى صناعى نظام خمس سنوات تخصص مياه وصرف صحى).