أول ليالي حظر كورونا.. شوارع خالية وحادث مروع وتوقيف مسئول نزل الشارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محررو الخليج 365:

لم يمنع خلو الشوارع في مختلف المحافظات، وقوع حوادث مروعة، في أول ليالي حظر التجوال ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمكافحة فيروس كورونا.

وفيما ساد الهدوء شوارع القاهرة الصاخبة ومختلف المحافظات، شهد الطريق الإقليمي حادثا مروعا عندما اصطدمت سيارة نقل (تريلا) بـ17 سيارة وميكروباص، قرب بوابة حلوان جنوبي الجيزة, ما أسفر عن وفاة 16 وإصابة 15.

وعلى مدى ساعات، عملت قوات الشرطة والحماية المدنية على انتشال الجثامين، من السيارات والميكروباصات. ووصف مصدر أمني الحادث بالمروع، مشيرا إلى أن السيارات "اتعجنت".

اقرأ المزيد عن حادث الطريق الإقليمي:

حادث الإقليمي.. تريلا تصطدم بـ17 سيارة وميكروباص (تغطية خاصة)

وفي حادث آخر، أصيب ٥ أشخاص إثر انقلاب سيارة أجرة ميكروباص ناحية قرية نجع الحي بالأشراف الشرقية جنوبي قنا، بسبب السرعة المفرطة بعد بدء حظر التجوال.

لمتابعة الحادث اقرأ:

Advertisements

وقت الحظر.. 5 مصابين في انقلاب ميكروباص بقنا

وفي أول ليالي الحظر، لقي عامل مصرعه وأُصيب اثنان آخران، في مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب لعب الأطفال في محافظة سوهاج.

لقراءة المزيد اضغط هنا:

وفي تأكيد على الإصرار على تطبيق الحظر، احتجزت قوات الشرطة رئيس مدينة القصير بسبب مخالفته قرار الحظر.

وأكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن هناك التزامًا من المواطنين بقرار حظر التجوال مشددا على أنه لا تهاون في تطبيق القانون على مخالفي قرار الحظر.

لقراءة المزيد اضغط هنا:

وتتابع تغطية الخليج 365 حول حظر التجوال بالضغط هنا: