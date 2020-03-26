منفذ "هجوم كرايستشيرش" بنيوزيلندا يقر بالذنب

أقر الأسترالي المتهم بقتل 51 شخصاً وجرح العشرات في هجومين على مسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيليندية في مارس الماضي، بالذنب اليوم الخميس، وذلك بعد أن سبق وأنكر الاتهامات المنسوبة إليه، حسب ما أفادت الشرطة.
واعترف الرجل ( 29 عاماً) الذي ظهر في مقطع فيديو حي وهو ينفذ الهجومين، بارتكاب 51 جريمة قتل و40 تهمة شروع في قتل، إلى جانب تهمة واحدة بالانخراط في عمل إرهابي، حسب ما أفادت الشرطة في بيان.
وذكرت وسائل إعلام نيوزيلندية أنه تمت قراءة أسماء الأشخاص الـ 51 جميعهم الذين قتلوا في الهجومين، قبل أن يقر بالذنب. وقال: "نعم .. أنا مذنب".
كان المتهم قد أنكر الاتهامات المنسوبة إليه في يونيو من خلال محاميه لدى ظهوره عبر الفيديو من محبسه في أوكلاند.
وسيبقى المتهم في محبسه حتى أول مايو القادم.
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