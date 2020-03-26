تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في فلسطين

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم عن تسجيل أول حالة وفاة في فلسطين بفيروس كورونا فيما ارتفعت حصيلة المصابين بالفيروس إلى 64 إصابة بعد تسجيل اثنتين جديدتين في قرية بدو قضاء القدس المحتلة.

وأضاف ملحم، أن الإصابتين لابنة السيدة المتوفاة التي أعلن عن إصابتها صباح الأربعاء في القرية وزوج ابنتها فيما يتم فحص عينات أخذت من أبنائها.