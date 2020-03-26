سجلت الأرجنتين 117 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم الأربعاء، في أكبر قفزة في يوم واحد حتى الآن، ليصل إجمالي الحالات إلى 502.
وأكدت أيضاً وزارة الصحة لأول مرة رصد حالات عدوى محلية، وبلغ عدد الوفيات ثماني حالات.
وتخضع الأرجنتين حالياً لحجر صحي إلزامي حتى 31 مارس، كما أن حدودها مغلقة أيضاً أمام غير المقيمين خلال نفس الفترة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرجنتين تسجل أكبر عدد إصابات بكورونا في يوم واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.