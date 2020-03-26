الأرجنتين تسجل أكبر عدد إصابات بكورونا في يوم واحد

سجلت الأرجنتين 117 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم الأربعاء، في أكبر قفزة في يوم واحد حتى الآن، ليصل إجمالي الحالات إلى 502.

وأكدت أيضاً وزارة الصحة لأول مرة رصد حالات عدوى محلية، وبلغ عدد الوفيات ثماني حالات.

وتخضع الأرجنتين حالياً لحجر صحي إلزامي حتى 31 مارس، كما أن حدودها مغلقة أيضاً أمام غير المقيمين خلال نفس الفترة.