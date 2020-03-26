وفاة 18 شخصاً وإصابة العشرات في حادث مروع بمصر

لقي 18 شخصاً على الأقل حتفهم وأصيب العشرات جراء تصادم نحو 16 سيارة في محافظة الجيزة شمال مصر مساء الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الحادث وقع أعلى الطريق الدائري الإقليمي بالقرب من بوابة حلوان.

ونقلت صحيفة أخبار اليوم الخميس، عن مصادر أمنية أنه أثناء قيام قوات الشرطة بمتابعة تنفيذ تعليمات حظر تنقل المواطنين "اقتحمت سيارة نقل بمقطورة الطريق عند الكيلو 25 على الطريق الدائري الإقليمي، واصطدمت بعدد من السيارات أثناء توقفها للتفتيش ما أسفر عن سقوط العشرات ما بين قتيل وجريح".

وبدأت مصر الأربعاء حظراً لمدة أسبوعين على تنقل المواطنين على الطرقات العامة من الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي حتى السادسة من صباح اليوم التالي (1700 جرينتش - 0400 جرينتش)، وذلك في إطار محاولات مصر للحد من انتشار فيروس كورونا.