ترامب يعلن حالة الطوارئ في نورث كارولينا بسبب كورونا

وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إعلان حالة الطوارئ في نورث كارولينا بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأكد ترامب خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية أزمة مواجهة كورونا، أن حزمة التحفيز أمام الكونجرس هي الأكبر في تاريخ البلاد، مضيفاً أنه "إذا اضطررنا للعودة إلى الكونجرس لمساعدات إضافية سوف نفعل".
وتابع: "مشكلتنا الأكبر هي نيويورك في مجال مكافحة كورونا. ينتظرنا الكثير من العمل لمكافحة هذا الوباء".
وشدد الرئيس الأميركي على إبقاء الشركات الأميركية قوية ومستمرة في العمل، موضحاً "نركز حالياً على دعم الشركات الأميركية".
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