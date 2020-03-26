حالة الطقس: أجواء ربيعية والحرارة تواصل الارتفاع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، اليوم الخميس، وتتأثر البلاد بأجواء شبه خماسينية ، وتسود أجواء ربيعية دافئة في مختلف المناطق، وتهب رياح جنوبية شرقية نشطة أحيانا، وترتفع مستويات الغبار خصوصاً جنوب البلاد.

بينما في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتنقشع الأجواء شبه الخماسينية، وتكون الأجواء غائمة جزئيا وباردة نسبيا في الجبال ومائلة للبرودة في بقية المناطق.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبيا إلى باردة في مختلف المناطق، مع فرصة لتساقط زخات محلية من الأمطار، وتكون الرياح غربية.

كما يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة في يوم السبت، وتكون الأجواء باردة نسبيا بوجه عام، وتكون الفرصة مواتية لهطول زخات محلية من الأمطار، وتكون الرياح غربية نشطة أحيانا.

بينما في يوم الأحد، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتسود أجواء مستقرة معتدلة عموما خصوصا في المناطق السهلية والساحلية ومائلة للبرودة قليلا في الجبال، وتتواجد في السماء سحب متفرقة، وتكون الرياح جنوبية غربية.