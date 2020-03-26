شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يقر مشروع قانون بتريليوني دولار لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وتم إقرار الخطة بموافقة 90 عضوا دون رفض من جانب أي عضو بعد أيام من مفاوضات مكثفة بين الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ.
ومن المقرر أن تحال الخطة إلى مجلس النواب للتصويت عليها هذا الأسبوع ثم التوقيع عليها من جانب الرئيس دونالد ترامب.
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