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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 2 تريليون دولار.. لمواجهة الانهيار الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 2 تريليون دولار.. لمواجهة الانهيار الأمريكي
الخميس 26 مارس 2020
متابعات الخليج 365
وضع الكونغرس الأمريكي، خطةً بـ"2 تريليون دولار" لتحفيز الاقتصاد للقدرة على تحدي فيروس كورونا المتفشي في البلاد، وذلك نقلاً عن "سكاي نيوز عربية" التى أوردت الخبر منذ قليل.
وجاء القرار بعد تسجيل الولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من ألف حالة وفاة بفيروس كورونا، وما يقرب من 70 ألف إصابة، وتم إعلان حالة طوارئ كبرى في نيويورك وتكساس وفلوريدا بسبب الفيروس.
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