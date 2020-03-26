عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 2 تريليون دولار.. لمواجهة الانهيار الأمريكي

الخميس 26 مارس 2020

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وضع الكونغرس الأمريكي، خطةً بـ"2 تريليون دولار" لتحفيز الاقتصاد للقدرة على تحدي فيروس كورونا المتفشي في البلاد، وذلك نقلاً عن "سكاي نيوز عربية" التى أوردت الخبر منذ قليل.

وجاء القرار بعد تسجيل الولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من ألف حالة وفاة بفيروس كورونا، وما يقرب من 70 ألف إصابة، وتم إعلان حالة طوارئ كبرى في نيويورك وتكساس وفلوريدا بسبب الفيروس.