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2 تريليون دولار.. لمواجهة الانهيار الأمريكي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 2 تريليون دولار.. لمواجهة الانهيار الأمريكي

الخميس 26 مارس 2020

2 تريليون دولار.. لمواجهة الانهيار الأمريكي

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متابعات الخليج 365

وضع الكونغرس الأمريكي، خطةً بـ"2 تريليون دولار" لتحفيز الاقتصاد للقدرة على تحدي فيروس المتفشي في البلاد، وذلك نقلاً عن "سكاي نيوز عربية" التى أوردت الخبر منذ قليل.

 

وجاء القرار بعد تسجيل الولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من ألف حالة وفاة بفيروس كورونا، وما يقرب من 70 ألف إصابة، وتم إعلان حالة طوارئ كبرى في نيويورك وتكساس وفلوريدا بسبب الفيروس.

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