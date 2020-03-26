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أكثر من ألف وفاة وحوالى 70 آلاف إصابة بكورونا في الولايات المتحدة

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أظهرت حصيلة نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأربعاء أنّ عدد الوفيات الناجمة عن ​فيروس ​ المستجدّ في ​الولايات المتحدة​ بلغ 1031 وفاة بينما بلغ عدد الذين ثبتت مخبرياً إصابتهم بالوباء في هذا البلد 68 ألفاً و572 شخصاً.

وقبل ساعات فقط كان عدد الوفيات في الولايات المتحدة يبلغ 827 وفاة، بحسب حصيلة سابقة نشرها المصدر نفسه.

وأصبحت الولايات المتحدة ثالث أكبر دولة في ​العالم​ بعد ​الصين​ و​إيطاليا​ من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الوباء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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