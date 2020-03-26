إرتفاع عدد الوفيات بسبب "كورونا" في بريطانيا إلى 463 والإصابات إلى 9529

ذكرت ​الحكومة البريطانية​ في بيان، أنّ "عدد الوفيات بسبب فيروس "كورونا" في ​بريطانيا​ ارتفع إلى 463"، من أصل 422 حالة يوم أمس. ولفتت إلى أنّ "إجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 9529"، بعدما سجّل 8077 حالة يوم أمس".

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