أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أنّه "تمّ إجراء 5 آلاف و35 اختبارًا لفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أظهرت إصابة 561 شخصًا بالفيروس".
وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "إجمالي المصابين بالفيروس في تركيا، ارتفع إلى ألفين و433 حالة"، لافتًا إلى "ارتفاع عدد وفيات "كورونا" في البلاد إلى 59، بعد تسجيل 15 حالة جديدة".
مع الإشارة إلى حتّى مساء أمس الأربعاء، أصاب الفيروس أكثر من 463 ألف شخص في العالم، توفّى منهم ما يزيد عن 20 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 113 ألفًا.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة التركي: تسجيل 15 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" و561 إصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.