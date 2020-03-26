وزير الصحة التركي: تسجيل 15 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" و561 إصابة

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أنّه "تمّ إجراء 5 آلاف و35 اختبارًا لفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أظهرت إصابة 561 شخصًا بالفيروس".

وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "إجمالي المصابين بالفيروس في ​تركيا​، ارتفع إلى ألفين و433 حالة"، لافتًا إلى "ارتفاع عدد وفيات "كورونا" في البلاد إلى 59، بعد تسجيل 15 حالة جديدة".

مع الإشارة إلى حتّى مساء أمس الأربعاء، أصاب الفيروس أكثر من 463 ألف شخص في العالم، توفّى منهم ما يزيد عن 20 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 113 ألفًا.