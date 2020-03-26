إرتفاع عدد الإصابات بكورونا في البر الرئيسي الصيني إلى 81285 بعد تسجيل 67 إصابة جديدة

كشفت اللجنة الوطنية للصحة في ​الصين​، عن "أنّها سجّلت 67 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، صعودًا من 47 حالة مُسجّلة يوم أمس، ليصل إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة في البلاد إلى 81285 حالة".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "جميع الإصابات لمسافرين قادمين من الخارج". وذكرت "أنّها سجّلت أيضًا إجمالي 3287 حالة وفاة، بزيادة ست حالات عن يوم أمس".