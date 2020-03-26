كشفت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، عن "أنّها سجّلت 67 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، صعودًا من 47 حالة مُسجّلة يوم أمس، ليصل إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة في البلاد إلى 81285 حالة".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "جميع الإصابات لمسافرين قادمين من الخارج". وذكرت "أنّها سجّلت أيضًا إجمالي 3287 حالة وفاة، بزيادة ست حالات عن يوم أمس".
كانت هذه تفاصيل خبر إرتفاع عدد الإصابات بكورونا في البر الرئيسي الصيني إلى 81285 بعد تسجيل 67 إصابة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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