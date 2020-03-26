شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا ... تتجاوز الألف شخص في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل
بيانات جامعة جون هوبكنز.
وحتى الأربعاء، توفي 1033 شخصا، كما تم تأكيد إصابة 68 ألفا و572 شخصا.
يشار إلى أن الولايات المتحدة تأتي في المركز الثالث من حيث عدد الإصابات بعد كل من الصين وإيطاليا.
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