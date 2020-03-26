شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك تسجل 5 آلاف إصابة بكورونا في يوم والان نبدء بالتفاصيل

أعلن حاكم ولاية نيويورك آندرو كوومو، تسجيل أكثر من 5000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولاية خلال الساعات الـ 24 الأخيرة. وبتسجيل هذا العدد من الإصابات، ارتفعت حصيلة المصابين بالفيروس في الولاية إلى أكثر من 30 ألف حالة كما سجلت نيويورك 285 حالة وفاة حتى أمس، وتعد الولاية الأكثر تسجيلا لحالات مصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وأعلنتها السلطات سابقا منطقة كوارث.

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