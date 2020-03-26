كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة التركية: ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء الأربعاء، عن تسجيل 15 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ24 ساعة ليرتفع عدد الوفيات إلى 59، فيما تم تسجيل 561 إصابة جديدة خلال يوم واحد، وبهذا وصلت الإصابات إلى 2433 حالة.

ومن الجدير بالذكر أن تركيا فرضت حظر تجوال جزئي على الأشخاص المسنين والمصابين بأمراض مزمنة، وأوقفت الخطوط الجوية التركية كل الرحلات الدولية، مبقية فقط على خمس وجهات، وذلك في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية التركية بلال إكشي: إن "الشركة ستوقف كل رحلاتها الدولية اعتبارا من يوم الجمعة القادم الموافق 27 مارس الجاري، ما عدا تلك المتجهة إلى هونغ كونغ وموسكو وإثيوبيا ونيويورك وواشنطن، في ظل تفشي فيروس كورونا".

وأضاف إكشي: أنه "تقرر منع من تزيد أعمارهم عن 65 عاما من السفر على رحلات الخطوط التركية، بعد أن فرضت أنقرة السبت حظر تجول على مواطنيها من كبار السن".

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وأكدت آخر الاحصائيات، اليوم، على أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم تجاوز 450 ألف حالة، فيما توفي حتى الآن أكثر من 20 ألفا حالة.