شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رضيع وطفلة بـ«كورونا» في فلوريدا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت إدارة الصحة في ولاية فلوريدا الأميركية، إصابة رضيع وطفلة في الثاني من عمرها بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية أمس.

وأشارت بيانات الإدارة إلى أن الرضيع لم يبلغ عامه الأول، مما يجلعه أصغر حالة إصابة معروفة في الولاية حتى الآن، فيما تعد الطفلة ثاني حالة إصابة لطفل في الثانية من العمر في فلوريدا.

وفي حين أن الأطفال الصغار معرضون للإصابة، أكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنهم يحملون بشكل عام أعراضاً أخف حدة من تلك التي تظهر لدى معظم الراشدين، إلا إذا كانوا يعانون من مشاكل صحية أخرى بالأساس.