شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا: إلغاء مؤتمر «كورونا» اليومي.. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل
وقال مكتب بورريلي في بيان، إن المدير تعرض لارتفاع في درجة الحرارة مما دفعه إلى مغادرة مقر الوكالة كإجراء احترازي.
وأوضح البيان أنه نتيجة لذلك، تم تعليق عقد المؤتمر الصحفي اليومي إلى أجل غير مسمى، إلا أنه سيتم الإعلان عن الإحصائيات الخاصة بفيروس كورونا من خلال بيان صحفي.
وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية (انسا) أن بوريلي "55 عاما" خضع لفحص لفيروس كورونا، وينتظر النتائج.
وذكرت الوكالة قبل ثلاثة أيام أن 12 من أفرادها أصيبوا بالفيروس، في حين جاءت نتيجة بوريلي آنذاك سلبية.
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