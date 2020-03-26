شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا: إلغاء مؤتمر «كورونا» اليومي.. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

جرى إلغاء المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بالإعلان عن تطورات فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في إيطاليا، اليوم الأربعاء، بسبب ظهور أعراض المرض على مدير وكالة الحماية الوطنية أنجيلو بوريلي.

وقال مكتب بورريلي في بيان، إن المدير تعرض لارتفاع في درجة الحرارة مما دفعه إلى مغادرة مقر الوكالة كإجراء احترازي.

وأوضح البيان أنه نتيجة لذلك، تم تعليق عقد المؤتمر الصحفي اليومي إلى أجل غير مسمى، إلا أنه سيتم الإعلان عن الإحصائيات الخاصة بفيروس كورونا من خلال بيان صحفي.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية (انسا) أن بوريلي "55 عاما" خضع لفحص لفيروس كورونا، وينتظر النتائج.

وذكرت الوكالة قبل ثلاثة أيام أن 12 من أفرادها أصيبوا بالفيروس، في حين جاءت نتيجة بوريلي آنذاك سلبية.