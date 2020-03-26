شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السودان تعلن نتيجة تشريح جثمان وزير الدفاع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد الدكتور ركن عامر محمد الحسن، إن نتيجة تشريح جثمان وزير الدفاع، الفريق أول ركن جمال الدين عمر، أكدت أن الوفاة طبيعية، وهي نتيجة ذبحة صدرية.



وأضاف الحسن، في بيان، مساء الأربعاء، أن التقرير الطبي سيسلم للنائب العام، تاج السر الحبر.

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