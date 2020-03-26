شكرا لقرائتكم ترمب: طورائ كبرى في نيويورك وتكساس وفلوريدا بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء (بالتوقيت أميركا) إنه أعلن حالة طورائ كبرى في نيويورك وتكساس وفلوريدا بسبب كورونا، لافتا إلى أن بعض المناطق في الولايات المتحدة يمكنها العودة للعمل قبل أخرى.

وأكد ترمب في المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة حول كورونا في البيت الأبيض أن حزمة التحفيز أمام الكونغرس هي الأكبر في تاريخ البلاد.

وتابع "مشكلتنا الأكبر هي نيويورك في مجال مكافحة كورونا".