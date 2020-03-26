عاجل| الحكومة تقرر إعفاء الموظفين المقيمين خارج القاهرة من الحضور لمقر عملهم

قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي إعفاء الموظفين المقيمين خارج القاهرة من الحضور لمقر عملهم مع استمرار حقوقهم كاملة، موضحًا أنه صدر توجيهًا من رئيس الوزراء للمصالح الحكومية بضرورة تقليل أعداد العاملين للوصول للحد الأدنى منها إعطاء أولوية للمحافظات النائية إعفائهم من الحضور.

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر التليفزيون المصرى، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن ذلك يكون بالتنسيق مع الجهة التى يعملون بها، لافتًا إلى أن القرار يهدف لتقليل التحرك بين المحافظات والمدن المختلفة.

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وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن هناك إغلاقًا تامًا للمطاعم عن استقبال الجمهور اعتبارًا من اليوم مع إتاحة خدمة التوصيل من 6 صباحًا إلى 7 مساءً، مضيفًا أن رقم بوابة الشكاوى الحكومية هو 16528.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددٍ من القرارات أمس الأربعاء التي تأتي في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس ” كورونا” المستجد؛ وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

وتضمنت قرارات رئيس مجلس الوزراء بأنه اعتباراً من غدٍ الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، يُحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً؛ درءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولي توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.