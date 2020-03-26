اردوغان: سنتجاوز ذروة وباء كورونا بعد أسبوعين أو ثلاثة

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن "بلاده ستتجاوز ذروة وباء فيروس كورونا المستجد خلال أسبوعين أو 3 أسابيع بأقل خسائر ممكنة"، مشدداً على ان سلطات بلاده "مستعدة لكافة السيناريوهات" المتعلقة بتطور أزمة فيروس كورونا المستجد"، لافتاً الى ان "تركيا في مقدمة الدول التي بدأت مبكرا اتخاذ تدابير وقائية لمكافحة كورونا، وحياة كل مواطن ثمينة بالنسبة لنا".
هذا ومع تسارع وتيرة انتشار الوباء، اتخذت السلطات التركية سلسلة إجراءات عاجلة لردع التفشي تشمل فرض قيود واسعة على تنقلات السكان وتعليق حركة الطيران مع الدول الأجنبية بنطاق واسع.
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