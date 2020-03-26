اردوغان: سنتجاوز ذروة وباء كورونا بعد أسبوعين أو ثلاثة

اعتبر الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، أن "بلاده ستتجاوز ذروة وباء ​فيروس كورونا​ المستجد خلال أسبوعين أو 3 أسابيع بأقل خسائر ممكنة"، مشدداً على ان سلطات بلاده "مستعدة لكافة السيناريوهات" المتعلقة بتطور أزمة فيروس كورونا المستجد"، لافتاً الى ان "​تركيا​ في مقدمة الدول التي بدأت مبكرا اتخاذ تدابير وقائية لمكافحة كورونا، وحياة كل مواطن ثمينة بالنسبة لنا".

هذا ومع تسارع وتيرة انتشار الوباء، اتخذت ​السلطات التركية​ سلسلة إجراءات عاجلة لردع التفشي تشمل فرض قيود واسعة على تنقلات السكان وتعليق حركة الطيران مع الدول الأجنبية بنطاق واسع.