سلطات البرازيل: عدد الوفيات بسبب كورونا يبلغ 57 حالة والمصابين 2433

أفادت وزارة الصحة البرازيلية عن أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد وصل إلى 57 حالة، وعدد المصابين إلى 2433 شخصا. مشيرة إلى أن نسبة الوفيات بلغت 2.4%.
وأكد وزير الصحة لويس إنريكي مانديتا أن "إحصاءات تفشي الفيروس لا تتجاوز ما كانت السلطات تتوقعه في هذا الشهر، لكن الوضع في المنطقة في جنوب شرقي البلاد، حيث أكثر من 100 مليون من السكان وأكبر عدد من المصابين، يثير قلقا".
وسجلت الوزارة خلال الساعات الأخيرة الوفيات الأولى خارج منطقة جنوب الشرقي في 3 ولايات مختلفة.
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