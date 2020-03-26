المستشار المالي للحكومة الباكستانية: نسعى للحصول على قرض جديد قيمته 1.4 مليار دولار

أعلن المستشار المالي للحكومة الباكستانية عبد الحفيظ شيخ، ان "بلاده تسعى للحصول على قرض جديد قيمته 1.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وهي طلبت القرض للمساعدة على التعامل مع التباطؤ الاقتصادي الناتج عن فيروس كورونا المستجد".
واشار شيخ الى ان "المليار وأربعمئة مليون التي تطلبها بلاده ستكون قرضا عاجلا منخفض التكلفة، وباكستان ستسعى أيضا للحصول على مزيد من الدعم من البنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية".
وفي سياق منفصل، أعلنت السلطات في باكستان أن عدد "المصابين في البلاد بفيروس كورونا بلغ 1022 مصابا، فيما توفي 8 أشخاص".
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