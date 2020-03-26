المستشار المالي للحكومة الباكستانية: نسعى للحصول على قرض جديد قيمته 1.4 مليار دولار

أعلن المستشار المالي للحكومة ال​باكستان​ية عبد الحفيظ شيخ، ان "بلاده تسعى للحصول على قرض جديد قيمته 1.4 مليار ​دولار​ من ​صندوق النقد الدولي​، وهي طلبت القرض للمساعدة على التعامل مع التباطؤ الاقتصادي الناتج عن ​فيروس كورونا​ المستجد".

واشار شيخ الى ان "المليار وأربعمئة مليون التي تطلبها بلاده ستكون قرضا عاجلا منخفض التكلفة، وباكستان ستسعى أيضا للحصول على مزيد من الدعم من ​البنك الدولي​ والبنك الآسيوي للتنمية".

وفي سياق منفصل، أعلنت السلطات في باكستان أن عدد "المصابين في البلاد بفيروس كورونا بلغ 1022 مصابا، فيما توفي 8 أشخاص".