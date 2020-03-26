ظريف: بومبيو وزير للخارجية أم للكراهية؟

اتهم وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​، نظيره الأميركي ​مايك بومبيو​، بالترويج للدعاية المعادية لإيران وعرقلة الجهود الدولية لمحاربة ​فيروس كورونا​.

وأشار في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "حتى الوباء العالمي لن يمنع وزير الخارجية بومبيو من الترويج للدعاية من الدرجة الثالثة، يمكن للمرء أن يتساءل، هل هو وزير للخارجية أو للكراهية"، مؤكداً أن "أي حجم من التصريحات الاستفزازية لن يكون كافيا للغطاء عن تهديداته بالحرب و​الإرهاب​ الاقتصادي وقتل الأبرياء وعرقلة المعركة العالمية ضد كورونا".

وكان بومبيو قد اتهم إيران "بإخفاء المعلومات عن فيروس كورونا والتضليل بشأن الوضع الحقيقي في البلاد". كما وجه اتهاما بـ "التلفيق" إلى المرشد الإيراني الأعلى ​علي خامنئي​ ردا على تصريحاته حول أن ​الولايات المتحدة​ هي مصدر الفيروس.