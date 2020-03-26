ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في إسرائيل إلى 2369 والوفيات لـ5

لفتت ​وزارة الصحة​ الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إلى أن عدد المصابين ب​فيروس كورونا​ المستجد ارتفع إلى 2369. وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق عن تسجيلها حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5.

من جهة أخرى، أشار وزير الدفاع ​نفتالي بينيت​، إلى أن "الجهاز الصحي بحاجة إلى أجهزة تنفس صناعي إضافية وإنه أصدر تعليماته إلى ​وزارة الدفاع​ بإخراج تلك المتواجدة في مخازن الطوارئ"، لافتاً إلى أن "جهات حكومية عديدة، منها ​الموساد​، شرعت بالعمل على شراء معدات طبية من الخارج لمكافحة فيروس كورونا".