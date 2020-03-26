ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في إسرائيل إلى 2369 والوفيات لـ5

لفتت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 2369. وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق عن تسجيلها حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5.
من جهة أخرى، أشار وزير الدفاع نفتالي بينيت، إلى أن "الجهاز الصحي بحاجة إلى أجهزة تنفس صناعي إضافية وإنه أصدر تعليماته إلى وزارة الدفاع بإخراج تلك المتواجدة في مخازن الطوارئ"، لافتاً إلى أن "جهات حكومية عديدة، منها الموساد، شرعت بالعمل على شراء معدات طبية من الخارج لمكافحة فيروس كورونا".
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